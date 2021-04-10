Легионер "бело-синих" Тудор Бэлуцэ имеет шанс представить свою страну на футбольном турнире в Токио.

Сборная Румынии определилась с предварительным списком игроков, которые примут участие в Олимпиаде-2020, сообщает Федерация футбола Румынии.

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В расширенный перечень попал 61 футболист, среди которых – двое представителей УПЛ. Киевское Динамо представляет полузащитник Тудор Бэлуцэ, а черниговскую Десну – защитник Константин Дима.

Всего же в составе олимпийской сборной на турнир отправится 18 футболистов. Еще четыре игрока будут находиться в резерве (в так называемом списке Б) и будут вызваны в случае травм.

Напомним, футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио пройдет с 22 июля по 7 августа.

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