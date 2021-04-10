Легіонер "біло-синіх" Тудор Белуце має шанс представити свою країну на футбольному турнірі в Токіо.

Збірна Румунії визначилась з попереднім списком гравців, які візьмуть участь в Олімпіаді-2020, повідомляє Федерація футболу Румунії.

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До розширеного переліку потрапив 61 футболіст, серед яких – двоє представників УПЛ. Київське Динамо представляє півзахисник Тудор Белуце, а чернігівську Десну – оборонець Константін Діма.

Всього ж у складі олімпійської збірної на турнір вирушить 18 футболістів. Ще чотири гравці перебуватимуть у резерві (у так званому списку Б) і будуть викликані у разі травм.

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпійських іграх в Токіо пройде з 22 липня по 7 серпня.

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