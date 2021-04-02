Арендованный хавбек Динамо Тудор Бэлуцэ находится в ожидании своего возвращения на футбольное поле и обещает сделать это как можно быстрее.

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Румын страдает из-за повреждения еще с первых зимних сборов и никак не может полностью восстановиться. Несмотря на это, он сохраняет оптимизм, по крайней мере в своем Instagram. "Я скоро вернусь, ведь не люблю оставлять дела незавершенными", – написал Бэлуцэ. Сейчас точные сроки возвращения хавбека неизвестны.

Напомним, 22-летний полузащитник перешел в Динамо в октябре прошлого года на правах аренды из Брайтона. С тех пор Бэлуцэ сыграл три матча за киевский клуб, причем суммарно провел на поле всего восемь минут.

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