Полузащитник Динамо получил травму на сборе в Швейцарии
Киевский клуб понес потери во время подготовки к новому сезону – лазарет "бело-синих" пополнил Владимир Бражко.
Полузащитник Динамо Владимир Бражко получил повреждение во время второго сбора киевлян в Швейцарии, сообщает Динамоманія.
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У 19-летнего игрока молодежной сборной Украины возникли проблемы с голеностопом. По прогнозам врачей, Владимир пропустит около двух недель. К слову, Бражко стал одним из 27 футолистив, кого Мирча Луческу отобрал для участия во второй части подготовки к сезону.
Напомним, Динамо стартует в УПЛ со второго тура – соперником "бело-синих" 1 августа станет ровенский Верес.
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