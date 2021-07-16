"Как встретили сборников? Они вернулись с хорошим результатом, все были рады их видеть. Отличное настроение. Спарринг с Эвианом? Тренер дает задание держать темп, играть в свою игру, налаживать взаимосвязи на поле. Стараемся смотреть не на соперника, а на себя.

Динамо – Эвиан – 3:0 – видео голов и обзор матча

Как коллеги воспринимают молодых игроков? Все всё понимают, все через это проходят. Нет ни одного давления, наоборот, старшие партнеры по команде пытаются поддержать, подсказать. Думаю, молодым ребятам сейчас легко. Леднев? Он уже забил четвертый мяч. Достаточно хорошо выступает на этом сборе, он молодец, прикладывает усилий, много работает.

Благодаря чему Эвиан мог нас обыграть? Конечно, они ниже уровнем нас. Французы могли завладеть преимуществом только за счет желания, единоборств, менее футбольных моментов, пытались играть на этих качествах", – поделился Дубинчак в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, что киевляне уверенно разбили Эвиан (3:0) благодаря голу Ваната и дублю Леднева. Следующий матч Динамо проведет против Ниццы уже 17 июля, начало в 21:00.

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