Півзахисник Динамо отримав травму на зборі у Швейцарії
Київський клуб зазнав втрат під час підготовки до нового сезону – лазарет "біло-синіх" поповнив Володимир Бражко.
Півзахисник Динамо Володимир Бражко отримав пошкодження під час другого збору киян у Швейцарії, повідомляє Динамоманія.
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У 19-річного гравця молодіжної збірної України виникли проблеми з гомілкостопом. За прогнозами лікарів, Володимир пропустить близько двох тижнів. До слова, Бражко став одним з 27 футолістів, кого Мірча Луческу відібрав для участі у другій частині підготовки до сезону.
Нагадаємо, Динамо стартує в УПЛ з другого туру – суперником "біло-синіх" 1 серпня стане рівненський Верес.
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