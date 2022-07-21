Легионер "бело-синих" Титас Бузас решил попробовать себя в одном из топ-чемпионатов.

Литовский полузащитник Динамо Титас Бузас продолжит карьеру в Аугсбурге, сообщает Sportas.lt.

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18-летний хавбек подписал контракт с представителем Бундеслиги сроком на 2 года. Условия сотрудничества не сообщаются.

Напомним, Бузас – воспитанник португальского Белененсеша. В августе 2021-го перешел в Динамо из литовской Дайнавы (соглашение на 3 года) в статусе свободного агента и выступал за U-19. После начала полномасштабной войны в Украине присоединился на правах аренды к литовской Йонаве, а 30 июня вернулся в киевский клуб. Transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро.

В Германии Бузас будет выступать за Аугсбург U-19.

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