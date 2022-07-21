Легіонер "біло-синіх" Тітас Бузас вирішив спробувати себе в одному з топ-чемпіонатів.

Литовський півзахисник Динамо Тітас Бузас продовжить кар'єру в Аугсбурзі, повідомляє Sportas.lt.

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18- річний хавбек підписав контракт з представником Бундесліги терміном на 2 роки. Умови співпраці не повідомляються.

Нагадаємо, Бузас – вихованець португальського Белененсеша. У серпні 2021-го перейшов у Динамо з литовської Дайнави (угода на 3 роки) у статусі вільного агента і виступав за U-19. Після початку повномасштабної війни в Україні приєднався на правах оренди до литовської Йонави, а 30 червня повернувся до київського клубу. Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро.

У Німеччині Бузас виступатиме за Аугсбург U-19.

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