Шаран подтвердил, что Александрия ведет переговоры с Динамо по переходу Алибекова

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал информацию о том, что на просмотре в команде находится полузащитник киевского Динамо Ахмед Алибеков.

"Мы ведем переговоры по Алибекову. Хотелось бы оставить парня в команде. Мы видим, что он может закрыть и центральную зону обороны, и зону опорного полузащитника.

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Переговоры с Динамо продолжаются. Также к нам приедет потенциальный новичок – центральный защитник, игрок сборной Латвии", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер прошлого сезона УПЛ планирует арендовать Алибекова у Динамо до лета следующего года.

В прошлом сезоне Ахмед провел 4 матча киевлян в чемпионате Украине, не отметившись результативными действиями.

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