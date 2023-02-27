Автором лучшего гола был признан Марцин Олексиы, игрок познаньской Варты. Его команда выступает в польской Экстракласе, но есть один нюанс – всеми участниками чемпионата являются игроки с ампутированными ногами.

Скандальный чемпион мира стал лучшим голкипером 2022 года

Впервые в истории премии Пушкаша за победу в номинации "Лучший гол" пара-игроки соревновались с дееспособными футболистами. Марцин Олексы выиграл конкуренцию у таких звёздных игроков как Димитри Пайе и Ришарлисон.

Гол Марцина в ворота Стали (Жешув) в ноябре 2022 года был признан самым лучшим. Олексы забил ударом в падении через себя.

У Олексы есть гражданская профессия – он работает строителем. В частности, Марцин является водителем экскаватора.