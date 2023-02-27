Премию Пушкаша за лучший гол 2022 года выиграл футболист без ноги
ФИФА назвала Марцина Олексы автором лучшего гола 2022 года.
Автором лучшего гола был признан Марцин Олексиы, игрок познаньской Варты. Его команда выступает в польской Экстракласе, но есть один нюанс – всеми участниками чемпионата являются игроки с ампутированными ногами.
Скандальный чемпион мира стал лучшим голкипером 2022 года
Впервые в истории премии Пушкаша за победу в номинации "Лучший гол" пара-игроки соревновались с дееспособными футболистами. Марцин Олексы выиграл конкуренцию у таких звёздных игроков как Димитри Пайе и Ришарлисон.
Гол Марцина в ворота Стали (Жешув) в ноябре 2022 года был признан самым лучшим. Олексы забил ударом в падении через себя.
У Олексы есть гражданская профессия – он работает строителем. В частности, Марцин является водителем экскаватора.