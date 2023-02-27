В сборную года ФИФА попал также потенциальный насильник.

На гала-вечере ФИФА The Best была оглашена символическая сборная 2022 года. Из-за количества топ-форвардов ФИФА была вынуждена составлять "команду" по непривычной для современного футбола схеме 3-3-4. Лионель Месси попал в сборную благодаря успешному выступлению на ЧМ-2022, Карим Бензема - благодаря выигрышу "Золотого мяча", а Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд – в принципе за статус лучших нападающих планеты.

Звёздного игрока ПСЖ обвинили в изнасиловании

Символическая сборная ФИФА 2022 года выглядит так: Куртуа (Реал) – Хакими (ПСЖ), ван Дейк (Ливерпуль), Канселу (Манчестер Сити/Бавария) – Де Брюйне (Манчестер Сити), Каземиро (Манчестер Юнайтед), Модрич (Реал) – Месси (ПСЖ), Бензема (Реал), Холанд (Манчестер Сити), Мбаппе (ПСЖ).

Отметим, что в сборную 2022 года ФИФА попал также потенциальный насильник Ашраф Хакими. Сегодня правого защитника ПСЖ обвинили в изнасиловании.

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