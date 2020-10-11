Бывший игрок Днепра и сборной Украины Андрей Полунин высказался о поединке Лиги наций, в котором наша команда проиграла Германии.

"Я был уверен, что наши ребята дадут бой немцам. Чувствовал, что после разгромного поражения от Франции в товарищеском матче Андрей Шевченко серьезно поговорил с подопечными, что ставка будет сделана на опытных игроков, будет выбрана правильная тактика.

"Нам трудно, но это опыт": Ярмоленко лаконично прокомментировал результат матча Украина – Германия

В целом, сборная Германии наиграла на победу, нужно отдать должное ее главному тренеру Йоахиму Лёву, который из-за отсутствия в составе забивного центрфорварда нацеливал своих фланговых нападающих на поиск свободных зон в штрафной площадке украинцев. Это позволило немцам диктовать условия.

Что не понравилось в игре сборной Украины? Ошибки при подстраховке в защите, неуверенные действия Андрея Ярмоленко. Создается впечатление, что проблемы Ярмоленко в Вест Хэме, где он чаще остается на скамейке запасных, сказываются и на его игре за сборную. Это нонсенс, когда лидер сборной приезжает в главную команду страны ради игровой практики.

Шокировал также детский промах нашего вратаря Георгия Бущана, позволивший гостям отличиться во второй раз. И даже несколько его эффектных бросков не исправили неприятное впечатление об игре вратаря Динамо. Хотя в общем, сборная Украины предстала довольно монолитным коллективом и если бы выступала в оптимальном составе, то вполне могла б добиться положительного результата", – цитурует Андрея Полунина Meta Ratings.

Сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций. Сейчас команда Шевченко занимает третье место в группе, подопечные Лёва – вторые.

"Успіх без відчуття успіху". Німецькі ЗМІ – про нерви, дисципліновану Україну, фарс Бущана та шок від Олімпійського