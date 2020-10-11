"Я був впевнений, що наші хлопці дадуть бій німцям. Відчував, що після розгромної поразки від Франції в товариському матчі Андрій Шевченко серйозно поговорив з підопічними, що ставка буде зроблена на досвідчених гравців, буде обрана правильна тактика. Звичайно, відчутною підмогою мала стати і підтримка вболівальників, яка мотивувала б господарів продемонструвати свої найкращі якості.

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В цілому, збірна Німеччини награла на перемогу, потрібно віддати належне її головному тренеру Йоахіму Льову, який через відсутність у складі забивного центрфорварда націлював своїх флангових нападників на пошук вільних зон в штрафному майданчику українців. Це дозволило німцям диктувати умови.

Що не сподобалося в грі збірної України? Помилки при підстрахуванні в захисті, невпевнені дії Андрія Ярмоленка. Створюється враження, що проблеми Ярмоленка у Вест Хемі, де він частіше залишається на лавці запасних, позначаються і на його грі за збірну. Це нонсенс, коли лідер збірної приїжджає в головну команду країни заради ігрової практики.

Шокував також дитячий промах нашого воротаря Георгія Бущана, який дозволив гостям відзначитися вдруге. І навіть кілька його ефектних кидків не виправили неприємне враження про гру воротаря Динамо. Загалом, збірна України стала досить монолітним колективом і якби виступала в оптимальному складі, то цілком могла досягти позитивного результату", – цитує Андрія Полуніна Meta Ratings.

Збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй. Наразі команда Шевченка посідає третє місце у групі, підопічні Льова – другі.

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