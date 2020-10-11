"Мы бились, старались. Пришли болельщики, хочу поблагодарить их за поддержку, мы это чувствовали. Люди соскучились по футболу.

Швайнштайгер упрекнул сборной Германии несмотря на победу над Украиной

Считаю, что все по делу. Все все видели. Наверное, сборная Германии сильнее нас и выиграла заслуженно. Но ничего страшного. Мы должны двигаться дальше и вынести урок из этой игры.

Нужно понимать, против кого мы играли. Надо стремиться играть против таких команд на равных, пока нам это трудно. Но это опыт. У нас много молодых ребят, для которых в будущем такие матчи сыграют огромную роль", – сказал Андрей Ярмоленко в ефире Футбол NEWS.

Сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций. Сейчас команда Шевченко занимает третье место в группе, подопечные Лёва – вторые.

"Де їх беруть і, найголовніше, навіщо?" – Україна не готова змагатись з топ-збірними і великий недолік наших стадіонів