Загребское Динамо пополнило список претендентов на 21-летнего полуфиналиста молодежного Евро, утверждает FootBoom.

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Клубы ведут переговоры, и шансы на переход довольно высоки. В Хорватии трансферное окно открыто до 15 февраля, поэтому времени еще достаточно. Динамо было впечатлено выступлениями Батагова за молодежную сборную. Недавно хорватский гегемон попрощался с другим украинцем – Богданом Михайличенко, который за полгода успел рассориться с тренером, выпасть из состава и перебраться в Полесье.

Добавим, что в нынешнем сезоне лидер Зари провел 19 матчей, оформив 2 гола и 2 ассиста. Контракт Батагова рассчитан до лета 2025-го, цена по Transfermarkt составляет 1,8 млн евро.

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