Загребське Динамо поповнило список претендентів на 21-річного півфіналіста молодіжного Євро, стверджує FootBoom.

Зоря оголосила про трансфер захисника олімпійської збірної Нігерії

Клуби ведуть переговори, і шанси на перехід доволі високі. У Хорватії трансферне вікно відкрите до 15 лютого, тому часу ще вдосталь. Динамо було вражене виступами Батагова за молодіжну збірну. Нещодавно хорватський гегемон попрощався з іншим українцем – Богданом Михайліченком, який за півроку встиг розсваритися з тренером, випасти зі складу і перебратися до Полісся.

Додамо, що у нинішньому сезоні лідер Зорі провів 19 матчів, оформивши 2 голи та 2 асисти. Контракт Батагова розрахований до літа 2025-го, ціна за Transfermarkt складає 1,8 млн євро.

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