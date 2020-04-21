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"Получал больше 10 тысяч долларов": рекордсмен УПЛ вспомнил зарплату в Динамо

12:14 18 Читати українською
"Получал больше 10 тысяч долларов": рекордсмен УПЛ вспомнил зарплату в Динамо
Владимир Лысенко / ФК Олимпик

Воспитанник Динамо Владимир Лысенко, который сейчас защищает цвета Колоса, вспомнил заработки в Киеве.

"Во время аренды в Арсенале зарплату мне платил именно Арсенал. Она была примерно такой же, как в Динамо. Больше, чем 10 тысяч долларов в месяц? Да, больше. Мне было 21 или 22 года – тогда футбол ценился, футболисты хорошо зарабатывали. Сейчас, конечно, все изменилось – и зарплаты уже не те, и болельщики не ходят. Вкладывал деньги преимущественно в недвижимость.

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После возвращения из аренды думал, что останусь в Динамо. Я себя неплохо проявил в Арсенале, но в Динамо уже не играл, поэтому ушел в Металлист. Тогда в Киеве менялись тренеры, но Игорь Михайлович ко мне относился хорошо и поддерживал. В итоге, харьковский клуб меня выкупил", – рассказал Лысенко в интервью Sportarena.

Напомним, 32-летний Лысенко успел поиграть за Динамо, Арсенал, Металлист, Олимпик, Десну и другие клубы. С 2017 года выступает в составе Колоса, за который в текущем сезоне забил 3 гола. Интересно, что именно Лысенко является рекордсменом Украины, поиграв сразу за 9 разных клубов УПЛ.

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