Лысенко установил уникальный рекорд УПЛ – форвард Колоса стал главным "пилигримом" элитного дивизиона

Интересное статистическое достижение представителя клуба с Коваливки.

Владимир Лысенко стал рекордсменом по количеству клубов в элитном дивизионе Украины, информирует сайт УПЛ.

Колос одержал сенсационную победу над Мариуполем в дебютном матче в УПЛ

Колос стал девятым клубом Премьер-лиги для 31-летнего нападающего. До этого Лысенко защищал цвета Динамо, Арсенала, Металлиста, Волыни, Кривбасса, Говерлы, Севастополя и Олимпика. Всего на его счету 151 матч в высшем дивизионе.

По 8 клубов в чемпионатах Украины имеют Сергей Леженцев, Игорь Плотко, Сергей Ковалец, Юрий Целых, Сергей Шищенко, Владимир Ковалюк, Владимир Езерский, Игорь Скоба, Владимир Приемов, Павел Ксенз и Валерий Федорчук.

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