"На такие вещи уважаемый человек реагировать не будет. Никаких частных, эксклюзивных комментариев не будет.

Многомиллионные долги Карпат – источник сообщил дальнейшую судьбу львовского клуба

Дождитесь официального заявления клуба. Пусть стихнет все это, тогда и будут нормальные, официальные комментарии. Разгонять волны мы не будем", – сказал Гордиенко в комментарии Sport-Express.

Напомним, ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что сумма задолженности составляет около 8 миллионов евро/долларов. Впоследствии журналисты "ТаТоТаке" заявили, что Карпаты согласны погасить долги предыдущих руководителей – "к этому в клубе готовы как морально, так и материально".

Сейчас команда Мирона Маркевича в турнирной таблице группы А Первой лиги идет первой, набрав 42 очка, и является одним из главных претендентов на выход в УПЛ.

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