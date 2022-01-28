Похоже, что национальную команду Польши будет пытаться вывести на Мундиаль местный специалист.

Последние переговоры о разрыве контракта между Андреем Шевченко и Дженоа завершились фиаско, что делает невозможным работу украинца в сборной Польши, сообщает журналист Павел Волошик в Twitter.

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Шева принципиально хотел получить свои 6 млн евро за досрочный разрыв сделки, но боссы "грифонов" отказались платить такую ​​компенсацию, поэтому контракт между сторонами остается в силе.

В польской федерации футбола смирились, что Шевченко не возглавит сборную в ближайшее время, поэтому сосредоточились на трех местных кандидатах, сообщает Sport.pl. Национальную команду Польши может возглавить Адам Навалка, Ян Урбан и Чеслав Михневич. Окончательное решение будет принято до конца января.

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