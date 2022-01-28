Останні перемовини про розрив контракту між Андрієм Шевченком та Дженоа завершились фіаско, що унеможливлює роботу українця у збірній Польщі, повідомляє журналіст Павел Волошик у Twitter.

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Шева принципово хотів отримати свої 6 млн євро за достроковий розрив угоди, але боси "грифонів" відмовились платити таку компенсацію, тому контракт між сторонами залишається чинним.

У польській федерації футболу змирились, що Шевченко не очолить збірну найближчим часом, тому зосередились на трьох місцевих кандидатах, повідомляє Sport.pl. Національну команду Польщі може очолити Адам Навалка, Ян Урбан, а також Чеслав Міхневич. Остаточне рішення буде ухвалене до кінця січня.

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