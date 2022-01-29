Паулу Соуза "сбежал" в Бразилию, где возглавил Фламенго. Президент PZPN Цезары Кулеша очень хотел, чтобы португальца заменил Андрей Шевченко. Однако украинец оказался не готов пожертвовать компенсацией и остался на контракте с Дженоа.

Польша вычеркнула Шевченко из списка кандидатов на должность главного тренера – переговоры провалились

Польские СМИ сообщают, что имя нового наставника "Кадра" узнает в понедельник, 31 января. После неудачи с Шевченко Цезары Кулеша сосредоточился на переговорах с Адамом Навалкой. Казалось, именно он возглавит сборную, стороны уже даже обсуждали детали контракта. В конце концов выбор был сделан в пользу другого кандидата, утверждает Meczyki.pl.

По информации источника, президенту PZPN наиболее убедительными показались аргументы Чеслава Михневича. Именно бывший наставник Легии станет новым главным тренером сборной Польши. Специалист уже уладил все вопросы со своим бывшим клубом и подпишет краткосрочное соглашение в сборной. Главной задачей Михневича станет успешное выступление в квалификации на ЧМ-2022. В полуфинале плей-офф 24 марта поляки сыграют против России.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа