Паулу Соуза "втік" до Бразилії, де очолив Фламенго. Президент PZPN Цезари Кулеша дуже хотів, щоб португальця замінив Андрій Шевченко. Однак українець виявився неготовим пожертвувати компенсацією і залишився на контракті з Дженоа.

Польща викреслила Шевченка зі списку кандидатів на посаду головного тренера – перемовини провалились

Польські ЗМІ повідомляють, що ім'я нового наставника "Кадра" дізнається у понеділок, 31 січня. Після невдачі з Шевченком Цезари Кулеша зосередився на переговорах з Адамом Навалкою. Здавалося, що саме він очолить збірну, сторони вже навіть обговорювали деталі контракту. Зрештою, вибір був зроблений на користь іншого кандидата, стверджує Meczyki.pl.

За інформацією джерела, президенту PZPN найбільш переконливими здалися аргументи Чеслава Міхнєвіча. Саме колишній наставник Легії стане новим головним тренером збірної Польщі. Фахівець уже владнав усі питання зі своїм колишнім клубом і підпише короткострокову угоду в збірній. Головним завданням Міхнєвіча стане успішний виступ у кваліфікації на ЧС-2022. У півфіналі плей-офф 24 березня поляки зіграють проти Росії.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа