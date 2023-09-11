Польша определилась с будущим тренера, который проваливает отбор на Евро-2024
Наставник сборной Польши Фернанду Сантуш может остаться без работы в ближайшее время.
"Кадру" в шестом туре отбора к Евро-2024 проиграла Албании 0:2. Дважды за последние три матча сборная Польши проиграла своим соперникам. Неудачные результаты поставили под сомнение будущее Фернанду Сантуша.
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Как информирует Мацей Иванский, Федерация футбола Польши уже определилась с судьбой тренера. Фернанду Сантуш покинет свой пост, который занимает с января 2023 года. Впрочем, с официальным объявлением пока спешить не будут. Вероятным кандидатом на замену португальцу является экс-тренер Ракувы Марек Папшун.
Напомним, что под руководством Сантуша сборная Польши в группе Е находится на четвертом месте с 6 баллами. От первой строчки команду отделяет четыре очка.
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