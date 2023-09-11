Наставник збірної Польщі Фернанду Сантуш може залишитися без роботи вже найближчим часом.

Команда португальського фахівця в шостому турі відбору до Євро-2024 програла Албанії 0:2. Збірна Польщі здобула лише дві перемоги в останніх п'яти матчах. Невдалі результати поставили під сумнів майбутнє Фернанду Сантуша.

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Як інформує Мацей Іванський, Федерація футболу Польщі вже визначилась з долею тренера. Фернанду Сантуш покине свій пост, який обіймає з січня 2023 року. Втім, з офіційним оголошенням поки поспішати не будуть. Ймовірним кандидатом на заміну португальцю є екс-тренер Ракува Марек Папшун.

Нагадаємо, що під керівництвом Сантуша збірна Польщі в групі Е перебуває на четвертому місці з 6 балами. Від першої сходинки команду відділяє чотири очки.

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