toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Польша определила дату возобновления сезона – украинские легионеры вернутся на поле еще весной

15:48 13 Читати українською
Польша определила дату возобновления сезона – украинские легионеры вернутся на поле еще весной
Богдан Бутко / Newspix

Польский футбольный союз решил возобновить чемпионат в начале лета.

"У нас есть 40 дней, чтобы возобновить чемпионат. Ожидаем, что сезон начнется 31 мая матчами без болельщиков, 27 мая состоятся перенесенные поединки кубка. А уже 10 мая команды вернутся к тренировкам под наблюдением медицинского персонала.

Экзотический европейский чемпионат стартует 9 мая после коронавирусной задержки

Нужно начать играть, чтобы продемонстрировать, что польский футбол жив. Нельзя ждать, пока коронавирус полностью исчезнет – тогда мы останемся без футбола на полгода. Стремимся дать возможность клубам решать споры на поле, а не в кабинетах", – сказал президент местного союза Збигнев Бонек.

Напомним, что в чемпионате Польши выступают 6 украинцев. Владимир Костевич и Богдан Бутко (аренда из Шахтера) представляют Лех, Алексей Дитятьев – Краковию, Руслан Бабенко – Ракув, а Олег Горин и Орест Трачук – Ягеллонию. Коронавирус остановил Екстраклясу на 25 туре.

"Им это все до задницы": новая зарплата футболистов – Костевича, Бутко и других украинцев постиг громкий обвал в Польше

blog_ava
Главные новости футбола 20 апреля: Динамо и Шахтеру бросили вызов в Украине, банкротство обидчика Металлиста
07:00
1872
Теги
Украинцы за рубежом Збигнев Бонек Польша Мир Богдан Бутко Богдан Бутко Руслан Бабенко Руслан Бабенко Владимир Костевич Владимир Костевич Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
54
мин
Атлетик
23:55
Мальорка
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук