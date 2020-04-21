Польша определила дату возобновления сезона – украинские легионеры вернутся на поле еще весной

Польский футбольный союз решил возобновить чемпионат в начале лета.

"У нас есть 40 дней, чтобы возобновить чемпионат. Ожидаем, что сезон начнется 31 мая матчами без болельщиков, 27 мая состоятся перенесенные поединки кубка. А уже 10 мая команды вернутся к тренировкам под наблюдением медицинского персонала.

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Нужно начать играть, чтобы продемонстрировать, что польский футбол жив. Нельзя ждать, пока коронавирус полностью исчезнет – тогда мы останемся без футбола на полгода. Стремимся дать возможность клубам решать споры на поле, а не в кабинетах", – сказал президент местного союза Збигнев Бонек.

Напомним, что в чемпионате Польши выступают 6 украинцев. Владимир Костевич и Богдан Бутко (аренда из Шахтера) представляют Лех, Алексей Дитятьев – Краковию, Руслан Бабенко – Ракув, а Олег Горин и Орест Трачук – Ягеллонию. Коронавирус остановил Екстраклясу на 25 туре.

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