Экзотический европейский чемпионат стартует 9 мая после коронавирусной задержки

Футбольная ассоциация Фарерских островов определилась с датой старта сезона 2020.

На Фарерских островах проживает около 50 тысяч лиц. На архипелаге мало инфицированных коронавирусом и ни один человек не умер от COVID-19. Фареры практически одолели вирус, поэтому с этой недели открылись школы, а Футбольная ассоциация страны четко определила, что новый сезон национальной лиги стартует 9 мая.

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Таким образом Фареры станут вторым чемпионатом после Беларуси, в котором будут проходить соревнования. Это автоматически подняло интерес к тамошнему футболу – некоторые иностранные трансляторы уже заинтересовались правами показа матчей. Из топ-лиг ранее всех может стартовать Бундеслига. В Германии также планируют возродить футбол 9 мая.

Чемпионат Фарерских островов должен был начаться 8 марта, но из-за коронавируса его несколько раз переносили. Команды находятся в хорошей форме, ведь некоторое время уже тренируются в нормальном режиме.

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