ФІФА не планує шукати заміну російській збірній у плей-офф відбору до ЧС-2022, повідомляє Przegląd Sportowy.

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Видання інформує з посиланням на джерело у Польському футбольному союзі, щоПольща автоматично вийшла у фінал стикових матчів, де зіграє із Чехією чи Швецією. Офіційного рішення ФІФА з цього приводу поки що немає, але очікується, що воно буде озвучено до п'ятниці.

Росіян теоретично могли замінити збірні Угорщини та Словаччини, проте кожна з них вже запланувала спаринги на ці дати. Також був варіант з трьохстороннім протистоянням між Польшею, Чехією та Швецією, але виникли складнощі з логістикою та розкладом.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби і збірну від змагань під своєю егідою. Жоден з тамтешніх гравців чи тренерів відкрито не засудив злочинні дії Путіна на території України.

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