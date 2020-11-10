Польша и Украина сыграют товарищеский матч 11 ноября 2020. Встреча состоится при пустых трибунах на стадионе Шленски в Хожуве. Где и когда смотреть матч, подскажет "Футбол 24".

Встреча №9 в истории противостояния этих национальных команд. Матч, как и онлайн-трансляция Польша – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:45. "Бело-красные" выигрывали первые 2 и последний бой против "сине-желтых", который состоялся на Евро-2016. Интересно, что большинство дуэлей завершались с малым количеством голов (5, где забивали меньше 2,5 за игру).

Польша – Украина: прогноз букмекеров на матч

Они 4 раза встречались в рамках квалификации Чемпионата мира. Во время отбора ЧМ-2002 сильнее оказались поляки. Команда Фоменко взяла реванш в 2013 году, дважды одолев соперника. В целом же сборные выиграли по 3 матча, обменявшись победами и в спаррингах, только по разу победив оппонента с разницей в 2 гола.

Польша – Украина: где и когда смотреть матч

В соседней стране игру показывают сразу 3 телеканала: TVP1, TVP Sport и Polsat Sport. Причем предматчевые студии стартуют за несколько часов до начала спарринга. Где смотреть матч Украина – Польша онлайн? Встречу можно посмотреть на портале oll.tv. Прямая трансляция также на каналах "Украина" и "Футбол 1" (начало в 21:35).

Кроме этого, матч покажут в Хорватии и Сербии (SportKlub 5), Австралии (Optus Sport), Греции (Cosmote Sport 6), Катаре (Bein Sports 9), Германии (DAZN), Норвегии (TV2sumo) и России (Матч Футбол 2).