Национальная команда Украины под руководством Андрея Шевченко активно готовится к спаррингу с поляками.

Сборная Украины 10 ноября прибыла в аэропорт Катовице, откуда сразу же отправилась в отель для обеда и подготовки к вечерней тренировке.

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Занятие прошло на Силезском стадионе в Хожуве, где сборная сыграет уже сегодня, 11 ноября, со сборной Польши. В тренировке приняли участие все 25 вызванных игроков. В общем оно имело тактический характер.

Приоритетной задачей этой практики Шевченко считал налаживание игровых связей, учитывая возвращение футболистов, которые пропустили сбор месяц назад из-за коронавируса, и большое число молодых игроков, для которых октябрьский сбор стал дебютным.

Напомним, национальная команда Польши будет принимать Украину 11 ноября на стадионе в Хожуве. Поединок стартует в 21:45.

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