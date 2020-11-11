Національна команда України під керівництвом Андрія Шевченка активно готується до спарингу з поляками.

Збірна України 10 листопада прибула в аеропорт Катовіце, звідки одразу ж відправилась в готель для обіду та підготовки до вечірнього тренування.

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Заняття пройшло на Сілезькому стадіоні в Хожуві, де збірна зіграє вже сьогодні, 11 листопада, зі збірною Польщі. У тренуванні взяли участь усі 25 викликаних гравців. Загалом воно мало тактичний характер.

Пріоритетним завданням цієї практики Шевченко вважав налагодження ігрових зв’язків з огляду на повернення футболістів, які пропустили збір місяць тому через коронавірус, а також на велике число молодих гравців, для яких жовтневий збір став дебютним.

Нагадаємо, національна команда Польщі прийматиме Україну 11 листопада на стадіоні в Хожуві. Поєдинок стартує о 21:45.

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