Наставник Польши Ежи Бженчек высказался о грядущем поединке с Украиной. В частности, он рассказал о кадровых проблемах.

"Я не отказался ни от одного игрока. Такого официального сообщения нет. Есть футболисты, которые не получили вызов на этот сбор, но вызывались раньше. Это не значит, что перед ними двери закрыты.

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У нас есть молодой игрок Плахета, он будет завтра играть. Гросицки вчера получил легкую травму во время тренировки. Не знаю, будет ли он завтра играть. Конкретно я сейчас не могу сказать, какая травма. Там есть какое-то повреждение колена. Увидим, насколько это серьезно, сможет ли он сыграть против Украины.

Левандовски доезжает, присоединится к команде перед ужином. Это наше решение. Также перед матчем мы хотели дать отдохнуть футболистам, получившим серьезные нагрузки из-за большого количества матчей. Следует проводить ротацию, насколько это возможно.

У нас есть три правых защитника на этот сбор. Их уровень примерно одинаковый. Многое зависит от их состояния. Сложно сказать, кто из них номер один. Все они показали, что они серьезные игроки. Тут есть конкуренция, она постоянно растет. Я этому рад.

Молодые игроки? Такая была идея, чтобы они были в сборной, могли потренироваться, сыграть в товарищеском матче. Посмотрим, как они сыграют. Хотим на них посмотреть на этом сборе", – цитирует Бженчека Łączy nas piłka.

Напомним, национальная команда Польши будет принимать Украину 11 ноября на стадионе в Хожуве. Поединок стартует в 21:45.

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