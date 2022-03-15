Український півзахисник Артем Полярус знайшов новий клуб після втечі з Російської Федерації.

29-річний хавбек приєднався до Термаліки Нецечи, інформує прес-служба клубу. За даними Transfermarkt, контракт з Артемом підписаний до літа 2024 року.

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Полярус перебрався до аутсайдера польської Екстракляси вільним агентом, адже на початку березня після вторгнення Росії в Україну достроково розірвав контракт з Ахматом, яким опікується терорист Рамзан Кадиров.

Зауважимо, Артем є вихованцем Олександрії, у країні-окупантці він виступав з літа 2019-го за Хімкі та вищезгаданий Ахмат.

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