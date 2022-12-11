Полиция, взрывы и погромы улиц – Франция снова страдает от победы Марокко на ЧМ-2022
Марокканцы крайне дикими методами празднуют успехи своей сборной на Мундиале.
Вчера "Атласские львы" сенсационно одолели Португалию и стали первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала Мундиаля. Фанаты Марокко сошли с ума от счастья, устроив погромы в разных городах Франции, информирует Reuters.
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Человеческая стихия не обошла и улицы Парижа. Группа марокканских юношей начала дичать прямо на Елисейских полях – уничтожение инфраструктуры, громкие петарды и столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось применить дымовые шашки и слезоточивый газ. Подобные инциденты произошли в Авиньоне и Лилле.
Французским полисменам следует готовиться к еще худшему вечером 14 декабря. Именно тогда Франция и Марокко сойдутся в очном сражении за выход в финал чемпионата мира.
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