В третьем четвертьфинале катарского Мундиаля определялся соперник победителя пары Англия – Франция. Матч, как и онлайн-трансляция Марокко – Португалия на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Огненное начало. Основные события на фланге Далота. Фулбек МЮ снова вытеснил Канселу в запас и получил грубый удар по ноге на первых минутах. Его одноклубник Бруну вырезал идеальную подачу со штрафного, Фелиш расстреливал – Буну блестяще парировал. На 6 минуте Далот отработал у своих ворот, однако марокканцы отвоевали угловой. Подачу Зиеша замыкал Эн-Несири – выше. Еще один острый стандарт от Фернандеша случился на 13 минуте. Невеш пытался сбросить в центр, но эту попытку, как и удар Геррейру, заблокировали вездесущие защитники в красном.

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Поразительная разница в скорости отбора мяча на старте встречи. "Атласские львы" тратят аж 50 секунд, тогда как португальцы укладываются в 10. Зиеш пробивал издали. Такие залетают раза 2 на 100 попыток, но не в этот раз. Король отборов Амрабат выгрызает мяч перед чужой штрафной. Марокканцы закрепились на чужой трети с серией угловых, надежно отыграли Геррейру и Фернандеш. Моменты Марокко после 4 минуты всё острее и чаще. Новая подача Зиеша со стандарта, еще более острый выстрел Эн-Несири, но все так же пока не хватает точности. Бруну исполняет роль Неймара. Смещается Фернандеш в глубину и организовывает большинство атак. Никто чаще хавбека МЮ не разрезает защитные линии (4, у ближайших конкурентов по 1).

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Фирменный для португальцев на этом Мундиале заброс с центра поля. Защитник перехватил так, что сбросил Фелишу, и тот с рикошетом от соперника едва не сорвал джек-пот. За одну 35 минуту проходят две молниеносные контратаки с акцентом на левый край. Амаллах после прострела Аттияталлы дал выше в пределах штрафной. Буфал пристрелялся издали – первый сейв Кошты. Зиеш (финты пяткой с продвижением атаки) и Унаи (роскошные рывки на длинные дистанции) выдают красоту. Португальцы откровенно растерянно выглядят. Серию ударов "атласских львов" прервал очередной промах Фелиша с неплохой позиции в штрафной.

А затем пришел подарок от Диогу Кошты, панически побежавшего на банальную подачу Аттияталлы. В остальном же удар Эн-Несири не таил никакой особой угрозы. Фернандеш бахнул с фланга в перекладину – почти залетел еще один фартовый гол. А затем Бруну пытался выпросить пенальти за нежное касание Хакими к его плечу. Португалия атаковала аргентинского судью Факундо Тельо, но это были очень уж наивные попытки. Тайм завершился драйвовым ударом Аттияталлы, что было довольно символично. Марокко – более острая команда по всем основным показателям в первом тайме, включая ожидаемые голы.

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С острого штрафного Зиеша по флангу начинаются моменты 2 тайма. Кошта снова как будто боится мяча, но каким-то чудом спасает и на добивании никого. Уже на 51 минуте Роналду и Канселу выходят вместо Невеша и Геррейру. Пепе привез момент в центре поля. Легко обокрали и быстро вывели Унаи на ударную позицию. Однако можно было и поближе к штрафной подойти. После Агерда в прошлом матче ещё и Саис досрочно вылетает. И сразу же момент провала в центре обороны. Отавиу нацеленно подал, Рамушу никто не мешал расстреливать, но Гонсалу включил режим этого сезона, где он упускал многовато 100-процентных моментов в матчах за Бенфику (11 в чемпионате и ЛЧ).

FT: Morocco 1-0 Portugal



xG: 0.89-0.69

Shots: 9-11

Shots on target: 2-3

Corners: 3-9

Possession: 27%-73%



MOROCCO HAVE KNOCKED PORTUGAL OUT OF THE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gmADx41qHU — Squawka News (@SquawkaNews) December 10, 2022

Бруну получил удобный пас под удар по центру. Такое залетело бы в матче против Швейцарии, но не сегодня – выше, слишком нервно и эмоционально. Витинья и Леау вместо Отавиу и Рамуша. Звезда Милана сразу же заработал стандарт и желтую для Дари, заменившего капитана соперника Саиса. Бруну классно задумал с прострелом в центр, но Бернарду Силва поскользнулся в момент удара. Впервые за более чем 10 минут разыграли португальцы интересную комбинацию. Орта, который заменил травмированного Далота, подловил ошибку на правом фланге, Роналду блестяще сбросил, но удар Фелиша эффектно потянул Буну.

Бруну разрезным пасом вывел Роналду почти на свидание с Буну, но Криштиану хватило лишь на рывок – голкипер Севильи такие слабенькие удары щелкает. Нападающий из 2 итальянского дивизиона Шадира сначала запорол парочку контратак, а затем заработал удаление за 2 предупреждения интервалом менее чем в 120 секунд. Абухляль без каких-либо препятствий выскочил на Кошту и не смог переиграть антигероя матча. Пепе не попал с нескольких метров после идеальной подачи с левого фланга и получил поцелуй соперника. Марокко становится первым представителем Африки в истории чемпионатов мира, который выходит в полуфинал Мундиаля!