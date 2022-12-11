Поліція, вибухи і погроми вулиць – Франція знову страждає від перемоги Марокко на ЧС-2022
Марокканці надзвичайно дикими методами святкують успіхи своєї збірної на Мундіалі.
Вчора "Атлаські леви" сенсаційно здолали Португалію і стали першою африканською збірною, яка дійшла до півфіналу Мундіалю. Фанати Марокко збожеволіли від щастя, влаштувавши погроми у різних містах Франції, інформує Reuters.
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Людська стихія не оминула і вулиці Парижа. Група марокканських молодиків почала дичавіти прямо на Єлисейських полях – знищення інфраструктури, гучні петарди і зіткнення з поліцією. Правоохоронцям довелося застосувати димові шашки та сльозогінний газ. Схожі інциденти трапилися у Авіньйоні та Ліллі.
Французьким полісменам слід готуватися до ще гіршого на вечір 14 грудня. Саме тоді Франція і Марокко зійдуться в очній битві за вихід до фіналу чемпіонату світу.
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