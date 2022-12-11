После победы "Атласных львов" над Португалией марокканские фанаты устроили настоящее безумие, празднуя выход своей сборной в полуфинал чемпионата мира-2022. Впервые в истории команда из Африки пробилась в топ-4 Мундиаля.

Роналду чуть не ударил фаната после вылета Португалии из ЧМ-2022

Особое сообщение болельщики имели для Криштиану Роналду. Фанаты из города Марракеш стали героями соцсетей. Ребята отчаянно пытались найти 5-кратного обладателя "Золотого мяча", театрально заглянув даже в головной убор, после чего в прыжке изобразили фирменное празднование Криштиану.

К слову, Роналду так и не забил ни одного гола в плей-офф чемпионатов мира. Криштиану 8 раз играл в матчах "на вылет", но ни разу не сумел поразить ворота соперников. В активе португальца 8 голов на Мундиалях – все на групповой стадии.

Марокко переиграло еще и Португалию – железная оборона и провал голкипера вывели в исторический полуфинал ЧМ-2022