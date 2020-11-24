Неизвестные лица автомобилем проехались газоном тренировочного поля агробизнеса, оставив глубокие следы от колес, повидмоляе "Волочиская панорама".

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В клубе возмутились инцидентом и уже обратились в правоохранительные органы, чтобы найти и наказать виновных. Поврежденное поле предполагалось для тренировок детско-юношеских команд и главного коллектива волочиского клуба.

После 14-ти туров Первой лиги Агробизнес расположился на второй строчке, отставая от Черноморца на три очка и имея игру в запасе.

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