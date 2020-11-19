Провинциальный клуб постелил газон на новой арене, сообщает официальный сайт Ингульца.

Лавриненко оценил готовность Ингульца к матчу с Динамо

Ингулец-Арена начинает набирать очертания современного и компактного футбольного стадиона. Ранее там уже установили осветительные башни. После завершения строительства стадион сможет принять 7 тысяч зрителей. Весной 2020-го стало известно, что Ингулец-Арену планируют достроить к концу года.

Напомним, что пока свои домашние матчи Премьер-лиги Ингулец проводит в Кропивницком на стадионе Зирка.

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