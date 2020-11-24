Невідомі особи автомобілем проїхались газоном тренувального поля Агробізнеса, залишивши глибокі сліди від коліс, повідмоляє "Волочиська панорама".

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У клубі обурились інцидентом та вже звернулись до правоохоронних органів, щоб знайти та покарати винних. Пошкоджене поле передбачалось для тренуваннь дитячо-юнацьких команд та головного колективу волочиського клубу.

Після 14-ти турів Першої ліги Агробізнес розташувався на другій сходинці, відстаючи від Чорноморця на три очки та маючи гру в запасі.

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