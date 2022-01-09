Вакула будет выступать за Полесье на правах аренды, а контракт рассчитан на 1,5 года, сообщает официальный сайт клуба.

Вакула официально стал игроком Полесья

"Когда я приехал, то ребята сразу хорошо приняли. Некоторых ребят я знаю еще из прошлых команд, мы раньше уже встречались. В общем, все отлично, мне нравится. Сейчас Первая лига вышла совсем на другой уровень. Посмотреть даже на команды: возродившийся Металлист , Кривбасс.

Чемпионат стал гораздо интереснее. И да, он действительно непредсказуем и на самом деле мало чем уступает Премьер-лиге, поэтому мне будет интересно попробовать свои силы здесь", – поделился Вакула в комментарии пресс-службе Полесья.

Напомним, осенью сезон Владислав провел в Ворскле на правах аренды из Шахтера. В футболке полтавчан сыграл 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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