Вакула виступатиме за Полісся на правах оренди, а контракт розрахований на 1,5 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вакула офіційно став гравцем Полісся

"Коли я приїхав, то хлопці одразу добре прийняли. Деяких хлопців я знаю ще з минулих команд, ми раніше вже зустрічались. Загалом все чудово, мені подобається. Зараз Перша ліга вийшла зовсім на інший рівень. Подивитись навіть на команди: Металіст, який відродився, Кривбас.

Чемпіонат став набагато цікавіший. І так, він дійсно непередбачуваний і насправді мало чим поступається Прем’єр-лізі, тому мені буде цікаво спробувати свої сили тут", – поділився Вакула у коментарі прес-службі Полісся.

Нагадаємо, осінню частину сезону Владислав провів у Ворсклі на правах оренди з Шахтаря. У футболці полтавців зіграв 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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