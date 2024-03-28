Звягель на своей Facebook-странице сообщил о подписании нигерийца Чиджоке Аниагбосо из Полесья.

Лидер Второй лиги объявил о подписании воспитанника Динамо и Шахтера и легионера из Африки

19-летний вратарь присоединился к Звягелю на правах аренды и будет выступать под 12-м номером. Следует отметить, что голкипер становился бронзовым призером Кубка африканских наций, а также участником чемпионата мира этой возрастной категории.

Добавим, что Аниагбосо присоединился к Полесью летом прошлого года, однако ни разу не сыграл за житомирский клуб. Transfermarkt оценивает нигерийца в 100 тысяч евро.

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