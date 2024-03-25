Звягель продолжает усиливать состав команды уже после возобновления Второй лиги.

Звягель на официальной Facebook-странице сообщил о еще двух новичках команды – Жаржу Мозесе и Иване Мартынове.

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Первый присоединился к лидеру Второй лиги из Полесья. 20-летний защитник из Гамбии стал игроком Звягеля на правах аренды. 17-летний Мартынов стал полноценным игроком Звягеля, перебравшись из Металлиста 1925 U-19.

Следует добавить, что Иван прошел школы Шахтера, Динамо и Колоса. По информации Transfermarkt, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

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