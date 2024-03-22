Звягель в домашнем матче 20-го тура Второй лиги уверенно победил Кремень-2. Обзор поединка читайте в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2023/24, 20-й тур

Звягель – Кремень-2 – 2:0

Голы: Венделл, 59, Льюис, 67, (пен.)

Лидер Второй лиги – Звягель – не испытал проблем с последней командой первенства (ВАСТ снялся с чемпионата, поэтому именно Кремень-2 остается на дне турнирной таблицы). Впрочем, в первом тайме команды не забивали голов.

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Во второй половине Звягель повел в счете – отличился новичок команды Венделл. Удвоил преимущество Льюис – бывший вингер Арсенала реализовал пенальти на 67-й минуте.

Таким образом, Звягель набрал 43 очка и остался лидером чемпионата (ЮКСА отстает на 3 пункта). Кремень-2 с 1 пунктом остался четырнадцатым.

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