Звягель на своїй Facebook-сторінці повідомив про підписання нігерійця Чіджоке Аніагбосо з Полісся.

Лідер Другої ліги оголосив про підписання вихованця Динамо та Шахтаря і легіонера з Африки

19-річний воротар приєднався до Звягеля на правах оренди та виступатиме під 12-м номером. Слід зазначити, що голкіпер ставав бронзовим призером Кубка африканських націй, а також учасником чемпіонату світу цієї вікової категорії.

Додамо, що Аніагбосо приєднався до Полісся влітку минулого року, проте ні разу не зіграв за житомирський клуб. Transfermarkt оцінює нігерійця у 100 тисяч євро.

Друга ліга: Звягель впевнено переміг аутсайдера – екс-гравець Арсенала забив у дебютному матчі в Україні