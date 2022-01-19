Полесье продолжает громкую трансферную кампанию, подписав еще двух игроков с опытом выступлений в УПЛ.

Голкиперы Олег Кудрик и Артём Поспелов стали очередными новичками Полесья, сообщает официальный сайт клуба.

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Оба вратаря в свое время защищали цвета Шахтера. Кудрик подписал контракт с Полесьем до мая 2023 года, а Поспелов – до ноября 2024-го.

Добавим, что Полесье ранее подписало форварда Шахтера Владислава Вакулу и экс-нападающего Десны Филиппа Будковского.

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