Полісся продовжує гучну трансферну кампанію, підписавши ще двох гравців з досвідом виступів в УПЛ.

Голкіпери Олег Кудрик та Артем Поспєлов стали черговими новачками Полісся, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Обидва воротарі свого часу захищали кольори Шахтаря. Кудрик підписав контракт з Поліссям до травня 2023 року, а Поспєлов – до листопада 2024-го.

Додамо, що Полісся раніше підписало форварда Шахтаря Владислава Вакулу та екс-нападника Десни Пилипа Будківського.

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