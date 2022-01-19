Полісся офіційно підписало двох екс-гравців Шахтаря
14:25 - Читать на русском
Полісся продовжує гучну трансферну кампанію, підписавши ще двох гравців з досвідом виступів в УПЛ.
Голкіпери Олег Кудрик та Артем Поспєлов стали черговими новачками Полісся, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Обидва воротарі свого часу захищали кольори Шахтаря. Кудрик підписав контракт з Поліссям до травня 2023 року, а Поспєлов – до листопада 2024-го.
Додамо, що Полісся раніше підписало форварда Шахтаря Владислава Вакулу та екс-нападника Десни Пилипа Будківського.
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