Венделл стал игроком Полесья, подписав контракт на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.

Полесье официально поделилось двумя игроками с аутсайдером УПЛ

Последним его клубом был СК Днепр-1, где он отметился демаршем, отказавшись возвращаться в Украину. За основную команду днепрян бразилец так и не сыграл.

Добавим, что 19-летний Венделл присоединился к СК Днепр-1 в статусе свободного агента летом 2023 года и выступал за молодежную команду днепрян. В чемпионате U-19 бразилец в целом сыграл 499 минут в 14 матчах и отметился девятью забитыми мячами.

"Васю, за тобою приїхали" – мене посадили у "воронок" і повезли": захисник Карпат про Колиму, роботу на шахті і Юрчишина