Полесье объявило о трансфере легионера из Бразилии – ранее он отказался возвращаться в СК Днепр-1
Нападающий Венделл Габриэль официально присоединился к житомирскому клубу.
Венделл стал игроком Полесья, подписав контракт на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.
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Последним его клубом был СК Днепр-1, где он отметился демаршем, отказавшись возвращаться в Украину. За основную команду днепрян бразилец так и не сыграл.
Добавим, что 19-летний Венделл присоединился к СК Днепр-1 в статусе свободного агента летом 2023 года и выступал за молодежную команду днепрян. В чемпионате U-19 бразилец в целом сыграл 499 минут в 14 матчах и отметился девятью забитыми мячами.
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