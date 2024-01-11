Полісся на своїй сторінці у Facebook повідомило про припинення угод із Владиславом Вакулою та Владиславом Шаповалом.

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Зазначимо, що Вакула провів першу половину сезону в складі Чорноморця, але виявився непотрібним як одеситам, так і житомирянам. Владислав приєднався до Полісся влітку 2022 року, зігравши за команду в 17 матчах та відзначившись голом та асистом.

Шаповал же став гравцем Полісся влітку 2021 року, зігравши за "вовків" 40 матчів, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

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